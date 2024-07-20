Uşak'ta iki ayrı yerde orman yangını: 11 ev tahliye edildi

Kızılcaören köyünde 11 ev tahliye edildi

Uşak Valisi Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ile Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyüne gelerek yangınla ilgili bölgede inceleme yaptı. Söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Vali Ergün, yangınlara havadan ve karadan ciddi şekilde müdahale yapıldığını belirterek, “Kızılcaören köyümüzde tedbir amaçlı 11 evi tahliye ettik. Banaz'daki yangına 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi. Karadan da Uşak ve çevre illerden 95 araç 309 personelle müdahale sürüyor. Şu an karadan müdahale devam ediyor” dedi.