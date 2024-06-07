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Uşak'ta otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

09:26 - 7/06/2024 Cuma
IHA
<p>Kaza, Uşak-İzmir Karayolu Ürünköy yakınlarında meydana geldi.&nbsp;</p>
Kaza, Uşak-İzmir Karayolu Ürünköy yakınlarında meydana geldi.

Uşak'ta otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, İsmail Moral (24) yönetimindeki 43 AEN 400 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan B.T. (48) idaresindeki 06 DS 6165 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve jandarma sevk edildi. 

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112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk inceleme İsmail Moral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yapılan incelemelerden sonra İsmail Moral'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerince kamyon sürücüsü B.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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#Uşak
#Trafik Kazası
#Otomobil
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