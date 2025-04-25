Üsküdar'da vahşet: Tek yumrukla bayılttı yetmedi silahla ateş saçtı

İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'nde motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu 41 yaşındaki Cihan Açıkgöz hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, saldırganlar önce Açıkgöz’ü yumruklayarak etkisiz hale getirdi, ardından silahla ateş etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan grup, kısa süre sonra motosikletle geri döndü. Açıkgöz'ü gören şüpheliler, önce yumruklu saldırıya geçti.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerası görüntülerine göre, şüphelilerden biri Açıkgöz'e yumruk atarak yere düşürdü. Ardından motosikletteki diğer şüpheli, silahla ateş etti. Açıkgöz ağır yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.
AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI!
Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cihan Açıkgöz, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis ekipleri, olayla bağlantılı 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma, şüphelilerin bağlantılarını ve olayın sebebini aydınlatmak için devam ediyor.
CİHAN AÇIKGÖZ'ÜN SON YOLCULUĞU
Cihan Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Kastamonu'ya gönderilerek toprağa verildi. Ailesi ve yakınları, yaşanan trajedi karşısında büyük üzüntü yaşarken, olayın sorumlularının adalet önünde hesap vermesini bekliyor.