İpekyolu Belediyesi ekipleri de kar temizleme çalışmalarını 62 araç ve 120 personelle sürdürüyor. Diğer yandan kentteki tüm okullar bugün de tatil edilirken, Van-Bahçesaray kara yolu da tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapalı tutuluyor.