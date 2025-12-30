Yeni Şafak
Van'da eğitime 'kar' engeli: 389 yerleşim yeri yolu kapalı

09:4630/12/2025, Salı
DHA
Van'da kar yağışı nedeniyle 389 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açmak için çalışma başlatılırken, kentteki tüm okullar bugün de tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası 3 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 174 mahalle ve 215 mezra yolu, ulaşıma kapandı. 

Kapanan 389 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için Büyükşehir belediye ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı.


İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe belediyeleri de kendi sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme çalışması yapıyor.


Gece belirli aralıklarla yağan kar sabah saatlerinde etkisini yitirirken, kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 25 santimetreyi buldu.

İpekyolu Belediyesi ekipleri de kar temizleme çalışmalarını 62 araç ve 120 personelle sürdürüyor. Diğer yandan kentteki tüm okullar bugün de tatil edilirken, Van-Bahçesaray kara yolu da tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapalı tutuluyor. 

