Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van’da otel restoranındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Van’da otel restoranındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

17:279/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Van’ın İpekyolu ilçesinde dün akşam bir otelin restoran katında çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu ilçesi Maraş Caddesi civarında bulunan bir otelin restoran katında dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.


Restoran bölümünde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek işletmeyi sardı. Yoğun dumanın yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler hem içeriden hem dışarıdan müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma yürüttü. 

Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından, gün ağarınca yapılan incelemelerde restoranın büyük bölümünün küle döndüğü görüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, işletmede büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

#Van
#restoran
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi duyuruldu mu?