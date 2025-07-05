Yanan TIR'dan vahşet çıktı: Öldürüp başını kesmiş...

POLİS HAREKETE GEÇTİ





Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay ile ilgili çalışma başlattı. Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde oturan Özcan Karakaya'nın TIR ile aynı mahallede oturan meslektaşı Şakir T.'yi yanına alıp, Kayseri'ye gittikleri, oradan aldıkları hurda malzeme ile tekrar Konya'ya dönmek üzere olduklarını belirledi. Ekipler, Şakir T.'yi şüphe üzerine Karabağ Mahallesi'nde gözaltına aldı.