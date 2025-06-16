Yaşına ve kilosuna bakmadan bir oturuşta 15 lahmacun yiyor: Yemeye başladığımda, aç olduğumdan daha aç oluyorum

"Yemeye başladığımda, aç olduğumdan daha aç oluyorum"





Yemek yedikçe daha da acıktığını belirten Güler, "70 kiloyum. 15 tane lahmacun yiyeceğim demiştim ve yedim. Yemek yemek benim için bir hobi. Midemin bir garipliği var, iştahım kesilmiyor. İki lahmacun yemeye başladığımda, aç olduğumdan daha aç oluyorum. İştahım geldikçe geliyor. Ben de yiyorum. Bu şekilde yemek yediğimi görenler benimle yarışmaya giriyorlar. 110 kilogram ağırlığındaki adamlarla yemek yarışı yapıyoruz. Çevredekiler dahil herkes şaşırıyor. Örneğin, evde tavuk veya pasta yapıldığı zaman bir tane aileye yapılır, bir tane de bana yapılır. Bizim evde yemek piştiği zaman iki aileye pişiyormuş gibi oluyor" dedi.