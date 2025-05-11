Yavaşlayan trafikte duran motosiklete başka bir motosiklet çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yavaşlayan trafikte duran motosiklete arkadan gelen ve üzerinde baba- oğulun bulunduğu bir başka motosiklet çarptı. Kazada baba ile oğlu yaralandı.

1 /8 Kaza saat 16.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Göl Yolu'nda meydana geldi. Orhangazi istikametine giden Oktay A. (49) idaresindeki 16 AZC 908 plakalı motosiklet önünde aniden yavaşlayan trafiği farkedince yavaşladı.

2 /8 Bu esnada aynı yönde Sertan U. (52) idaresindeki 16 BIS 370 plakalı motosiklet önünde yavaşlayan motosiklete çarparak savruldu. Kazada Sertan U. ile oğlu A.E.U. (14) motosikletten savrularak yaralandı.

3 /8 İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

4 /8 Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

5 /8 Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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