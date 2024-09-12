Yeminlerini eden komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Törende konuşan Vali Yılmaz, komandoların vatan, bayrak, millet ve kutsal vatan topraklarının korunması için görevlerini başarıyla yürüttüklerini belirterek, "İnanıyoruz ki yine başarıyla, en iyi şekilde yapacaklar, güvenimiz, inancımız sonsuzdur. Çünkü tarihten gelen, o inanılmaz, dünyayı şaşkına çeviren, dünyaya ders veren, her türlü şartta başarıyı sağlayan komandolarımız, kahraman ordumuzun mensupları, Türk milletinin asil evlatları mutlaka başarılı olacaklardır. Bizim de dualarımız kendileriyle. Allah ayaklarına taş değdirmesin, yolları açık olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun, Allah'a emanet olun. " ifadelerini kullandı.