Yolcu minibüsü ile tanker çarpıştı: Üç kişi yaralandı

22:5521/05/2026, Perşembe
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda, LNG yüklü tanker ile bir yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, üç kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Mudurnu ilçesinin Taşkesti-Akyazı karayolu Çamyurdu köyü mevkisinde meydana geldi. Taşkesti'den Akyazı istikametine giden Turgay Y. idaresindeki 27 AOE 380 plakalı LNG yüklü tanker, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede karşı şeritten gelen Fehmi H. yönetimindeki 54 AHD 823 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Fehmi Y. ile yolculardan Ayşegül E. ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 yolcu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

