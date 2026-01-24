Yeni Şafak
Yüksekova’da buzlu yolda mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı

21:0024/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde buzlanan yolda mahsur kalan bir minibüs, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yüksekova ilçesinde yaklaşık iki aydır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar, günlük yaşamda aksamalara neden oluyor. Soğuk hava nedeniyle yolların adeta buz pistine döndüğü ilçede, sürücüler zor anlar yaşıyor.


2 saatlik mücadele sonuç verdi


Esenyurt Mahallesi’ndeki yokuşu çıkmaya çalışan minibüs, zemindeki aşırı buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Aracın ilerleyemediğini gören mahalle sakinleri, kısa sürede bir araya gelerek sürücüye yardım etmek için seferber oldu. 

 Vatandaşların yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışması ve el birliğiyle itilmesi sonucu minibüs, mahsur kaldığı buzlu alandan kurtarıldı.

