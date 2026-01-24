Yüksekova’da buzlu yolda mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı

Yüksekova ilçesinde yaklaşık iki aydır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar, günlük yaşamda aksamalara neden oluyor. Soğuk hava nedeniyle yolların adeta buz pistine döndüğü ilçede, sürücüler zor anlar yaşıyor.



