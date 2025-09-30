10 yaşındaki çocuk tüfekle çenesinden vuruldu

Baba Ali Göz (34) de bunun kasıtlı bir ateş olduğunu savunarak, "Tüfek oğlumun çenesine yandan isabet etti. Boğuşma ile böyle bir atışın olması mümkün değil. Adalet istiyoruz" diye konuştu.





Aile, verilen "kovuşturmaya yer yok" kararına karşı hukuki sürecin yeniden değerlendirilmesini talep etti.