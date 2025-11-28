114 yaşındaki annesine 17 yıldır bakıyor: Onun duası bana yeter

Selahattin Bilen daha önce Karabük'te çalıştığını, annesinin ve babasının da yanında olduğunu söyledi.





Babasının 20 yıl önce vefat ettiğini anlatan Bilen, emekli olduktan sonra memleketi Çatalzeytin'e yerleştiğini, annesini de ilçeye getirdiğini belirtti.





Annesinin yakınındaki bir evde yaşadığını, her gün ona giderek tüm bakımlarını üstlendiğini ifade eden Bilen, "Annem şu anda yerinden yardım olmadan kalkamıyor. Kaldırıyorum, ihtiyaçlarını gideriyorum. Yapacaklarımı kendim yapıyorum. Temizliğini kendim yapıyorum. Annemi yıkıyorum. Benden başka kimse bakmıyor. 17 yıldır ben bakıyorum. Anneme baktığım için mutluyum. Onun duası bana yeter." dedi.



