12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin’in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik

‘BABA SİZİ BIRAKMAYACAĞIM' DEDİ’

Kızının sağ olmasının mucize olduğunu nitelendiren Hakan Harput Karaca, şöyle devam etti:

“İlk 5 saat bizim için tarifsiz bir üzüntüyle geçti. Bir anne ve babanın yaşayabileceği en ağır duyguları yaşadık. Ancak bu 5 saatin sonunda bir mucizeye tanıklık ettik. Sürekli yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söylüyorlardı ve biz çok kötü bir haber almayı bekliyorduk.