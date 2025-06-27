Ağaçlık alanda ölü bulunan huzurevi sakininin 30 yıllık komşusu: İhmal olduğunu düşünüyorum





SON BAYRAM İZİN ÇIKMADI





Sümbül Topbaş'ın huzurevine yerleşmeden önce kaldığı Köprülü Mahallesi'nde bakkallık yapan 30 yıllık komşusu Ayşe Gönenç, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Topbaş'ın ölüm haberiyle sarsıldığını ve çok üzgün olduğunu söyleyen Gönenç, “Kimsesi yok. Var da yok denilebilir. Ablası ve yeğenleri vardı ama burada oturmuyorlar. Sümbül abla tek başına yaşardı. Dükkanımızdan alışveriş yapardı. Tertemiz, eli yüzü düzgün bir insandı. Yaklaşık 30 yıldır yani gençlikten tanıyoruz. Ortada kalınca huzurevine yatırıldı. Kimse önemsemedi, biz de sahip çıkıyorduk. Biz bayramlarda alıp mahalleye getiriyorduk. Bizim evimizde kalıyordu, ben bakıyordum. Helalühoş olsun, hiç zorsunmadım. Bu bayram istedik, kurum vermedi. Yakınları huzurevinden çıkmasını istemiyormuş. Kadına sahip çıkmadılar. Günah değil mi?” diye konuştu.











