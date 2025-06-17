Almanya'da 25 yıl çalışıp memleketine döndü: Ailesinden atıl kalan konağı 80 milyon lira harcayarak otele çevirdi

Hasan Demir, "20 yaşımdan beri memleketimin hasreti içimde vardı. Memleketime geri dönüp, yatırım yapma planlarım vardı. Böyle bir yatırımla birlikte hem burada bir istihdam sağlamış olduk hem de böyle bir eseri memleketime kazandırmış olduk. Bu benim için apayrı bir sevinç kaynağı oldu. Doğal halini bozmamak şartıyla çalışmamız gerekiyordu, maliyetleri o yüzden de tahminlerimizin çok üzerine çıktı. Yaklaşık 1,8 milyon avro gibi bir bütçemiz gitti. Peki, pişman mıyız? Hayır, kesinlikle değiliz. Böyle bir eseri memleketimize kazandırmak paha biçilemez bir duygu. Ayrıca inanıyorum ki bu çalışma, buradaki halkımıza da güzel bir örnek olur" dedi.







