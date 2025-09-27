Arabesk müziğin güçlü sesi şarkıcı Güllü, Yalova’daki evinin balkonundan düşerek 52 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanırken, cenazede fenalık geçiren kızı Tuyan Ülkem'in sözleri yürekleri dağladı.
Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, hayatını kaybetti.
Yalova’daki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren Güllü adıyla tanınan Gül Tut, son yolculuğuna uğurlandı.
Törene yakınları ile sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
Cenazede kızı Tuyan Ülkem tabut başında fenalık geçirdi.
Anne acısıyla yıkılan Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğuldu.
Tuzla’daki Sultan 1. Ahmet Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Güllü, dualarla toprağa verilecek.
Son görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü şarkıcının ölümünden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor.
Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü’nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatçının kızı ve arkadaşı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı iniyor.
Yalova Valiliği soruşturma başlattı
Yalova Valiliği, Güllü’nün ölümüyle ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Güllü kimdir?
Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu.
Sanat hayatına 1990’lı yıllarda adım atan Güllü, güçlü sesi ve duygu yüklü yorumlarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Özellikle arabesk ve fantezi müzikte seslendirdiği eserlerle hafızalara kazınan sanatçı, sahne performanslarıyla da adından söz ettirmişti.