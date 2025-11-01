Yeni Şafak
Arnavut taksi şoförü Kumrija Elvis Presley tarzıyla Tiran sokaklarını renklendiriyor

17:361/11/2025, Cumartesi
AA
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da taksi şoförlüğü yapan 57 yaşındaki Arjan Kumrija, Elvis Presley tarzıyla dikkat çekiyor. Malikanesinde 1977'de ölü bulunan Presley'e duyduğu hayranlığı sayesinde oluşturduğu giyim tarzı ve "Taxi Elvis Albania" adını verdiği aracıyla Tiran sokaklarını renklendiren Kumrija, turistlerin beğenisini kazanıyor. Kumrija, "Küçük bir Presley müzesi" tarzındaki taksisinde tüm gününü Presley şarkıları dinleyerek geçiriyor. Taksisini, "Rock and Roll Kralı"nın portre ve fotoğrafları, plakları, gözlükleri ve parfümleriyle dolduran Kumrija, renkli giyimiyle de hayranlık topluyor.

#Arnavut taksi şoförü Kumrija
#Elvis Presley
#Arnavutluk'un başkenti Tiran
