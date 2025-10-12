Yeni Şafak
Aydilge'den sahnede duygulandıran Filistin mesajı: Biz son dakika farkına varanlardan olmadık

09:2512/10/2025, Pazar
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan şarkıcı Aydilge, "Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz. Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık" diyerek Filistin mücadelesine destek verdi. Aydilge ayrıca zulme karşı çıkan vicdanlı halkın ve bu duyarlı ülkenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Şarkıcı Aydilge, Malatya Kültür Yolu Festivali’nin altıncı gününde, 100. Yıl Kent Parkı’nda hayranlarıyla buluştu.

Eşine yazdığı "Sade Şarkı" eserini seslendirirken eşi Utku Barış Andaç da şarkıcıya sahnede kemanıyla eşlik etti.

Aydilge, Filistin mücadelesine de sessiz kalmadı.

Ünlü şarkıcı sahnede şunları söyledi:

"Tüm dünya ülkeleri karşı çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz.

Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık. En başından beri bu zulmün karşısında duruyoruz.

O yüzden bu zulme karşı çıkan bu vicdanlı halkın, sizlerin sanatçısı olmaktan, bu duyarlı ülkenin bir parçası olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan da çok gurur duyuyorum."

Ünlü sanatçı, konuşmasının ardından dev ekrana yansıtılan Filistin ve Türkiye bayrakları eşliğinde "Yalnızlık Masalı" isimli şarkısını söyledi.

