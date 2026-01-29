‘Başlık parası’ gençleri canından bezdirdi: ‘Kibar Feyzo’ filmini hatırlatıp 'evlenemiyoruz' diye isyan ettiler





‘İSTEYİP DE EVLENEMEYEN NİCE GENÇLER VAR’





Evlenmek istediğini ancak başlık parası istendiği için evlenemediğini ifade eden Ahmet Yüksel (22), “Ben aslen Şanlıurfalıyım ama burada doğup büyüdüm. Burada benim gibi evlenmek isteyip de evlenemeyen nice gençler var. Gençlerin sesi olmak istiyorum. Şu an 600-700 bin TL para istiyorlar. Bazılarına göre bu rakam 1 milyonu geçiyor. Biz araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Evlilik Müslümanın işidir. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçınıyoruz. Bu insanlık değil. 50 yıl önceki Kibar Feyzo’ya mı dönelim” diye konuştu.