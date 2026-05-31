Bayram tatili dönüş yolunda feci kaza 3’ü ağır 4 yaralı

13:0531/05/2026, Pazar
IHA
Sivas’ta bayram tatili dönüşünde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkiinde meydana geldi.

Iğdır istikametine seyir halinde olan S.A. (28) idaresindeki 06 EP 475 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Takla atarak durabilen araçtaki sürücünün yanı sıra A.A. (29), Ş.A. (25) ve A.A. (25) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini kuruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

#Sivas
#Kaza
#Trafik
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

