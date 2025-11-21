Bilişim Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde geleceğin teknolojilerini bir araya getirdi: 'Yapay zeka formülünü yazacak çocuk bu şehirden çıkacak'





DEV FİRMALAR KOCAELİ'DE





Bu yıl fuarda, Turkcell, Hepsiburada, Autodesk, Fortinet, Eset, Netcad gibi teknoloji devleri sunumlarda yer alıyor. Siber güvenlikten akıllı şehir uygulamalarına, tasarımdan dijital ticarete kadar geniş bir alanda yeni çözümler ziyaretçilerle buluşuyor.









OTURUMLAR KİTAPLAŞTIRILACAK









Fuar boyunca yapılan tüm panel ve sunumlar kayıt altına alınarak, etkinlik sonunda “Kocaeli Bilişim Fuarı Özel Yayını” adıyla kitaplaştırılacak. Yayının sektör için referans bir kaynak olması hedefleniyor.







