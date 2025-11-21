Bilişim Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde geleceğin teknolojilerini bir araya getirdi: 'Yapay zeka formülünü yazacak çocuk bu şehirden çıkacak'

Kocaeli Kongre Merkezi’nde kapılarını açan Bilişim Fuarı, yapay zekâdan siber güvenliğe kadar geleceğin teknolojilerini bir araya getirdi. Açılışta gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yeni dünyanın zenginliği bilgi, yazılım ve algoritmadır. Yapay zekâ formülünü yazacak çocuk bu şehirden çıksın istiyorum” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen fuar, bilişim sektörünün önde gelen temsilcilerini, teknoloji şirketlerini, akademisyenleri ve genç girişimcileri buluşturdu.
45 oturumda 124 konuşmacı, 95 ulusal–uluslararası şirket üç gün boyunca yeni nesil teknolojilerini tanıtacak.
Bu yılın teması: “Dijital dönüşüm, güvenlik, tasarım ve geleceğin teknolojileri.”
Açılış programında konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, şehrin teknoloji ekosistemine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirterek, “Hedefimiz bölgesine yön veren bir çekim merkezi olmak” dedi. Konuşmanın ardından fuara katkı sağlayan kurum ve şirketlere plaket takdim edildi.
ZENGİNLİK KAYNAĞI ARTIK VERİ, BİLGİ VE YAZILIM
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tarım toplumundan sanayi devrimlerine uzanan dönüşümün bugün yapay zekâ çağında daha da hızlandığını vurgulayarak önemli mesajlar verdi: “Tarım toplumu 750 yıl sürdü, sanayi 100 yıl, bilgisayar devrimi ise on yıllarla ölçüldü. Yapay zekâ artık aylık süreçlerde değişiyor. Zenginlik kaynağı artık toprak ya da fabrika değil; bilgi, yazılım, veri ve algoritmadır.”
YAPAY ZEKA FORMÜLÜNÜ YAPAN ÇOCUK BU ŞEHİRDEN ÇIKMALI
Büyükakın, Kocaeli’nin bu dönüşümde güçlü bir yer alması için eğitim, girişimcilik ve teknoloji yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.
Başkan Büyükakın, gençlere seslendi: “Yapay zekâ formülünü yapan çocuk bu şehirden çıkmalı. Bu şehrin gençlerinin potansiyeli yüksek. Girişimcilerimizle birlikte bu kuluçka ortamını oluşturmaya devam edeceğiz. Rekabet gücümüz arttığında ülkemiz de başka bir yere gidecek.”
DEV FİRMALAR KOCAELİ'DE
Bu yıl fuarda, Turkcell, Hepsiburada, Autodesk, Fortinet, Eset, Netcad gibi teknoloji devleri sunumlarda yer alıyor. Siber güvenlikten akıllı şehir uygulamalarına, tasarımdan dijital ticarete kadar geniş bir alanda yeni çözümler ziyaretçilerle buluşuyor.
OTURUMLAR KİTAPLAŞTIRILACAK
Fuar boyunca yapılan tüm panel ve sunumlar kayıt altına alınarak, etkinlik sonunda “Kocaeli Bilişim Fuarı Özel Yayını” adıyla kitaplaştırılacak. Yayının sektör için referans bir kaynak olması hedefleniyor.
Kocaeli Bilişim Fuarı, 23 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Etkinlikler ücretsiz olarak halka açık şekilde gerçekleşiyor. Kayıt yapan katılımcılara Dijital Katılım Belgesi veriliyor.