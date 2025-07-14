Bin 700 yıllık tarih, yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi: O dönemin üst düzey yönetici sınıfına ait

Taban mozaiğinin bulunmasının ardından tarla ve bahçelik alanlardan oluşan bölgede farklı yapıların da olabileceği düşüncesiyle jeoradar çalışması yapıldığını ve 30 dönümlük alanın tescillendiğini ifade eden Demirdağ, şunları söyledi:





"Bölgede önemli buluntulara rastladık. Bu buluntular ve izler çerçevesinde arkadaşlarımız bu yıl kazılara devam ettiler. Taban mozaiğinin 70 metre güney kısmında çok önemli bir yapıya rastladık. Bu bölgede bir ilk diyebileceğimiz Roma hamamına denk geldik. Özellikleri bakımından o dönemin üst düzey yönetici sınıfına ait olan, klasik bizim hamam kültürümüze benzer ılık, soğuk ve sıcak bölümlerden oluşan, alttan ısıtmalı, o dönemin tekniği açısından üst düzey bir yapısı olan Roma hamamını keşfettik. Baktığımızda genel olarak bölgenin bir şehir yerleşim alanı olduğunu tahmin ediyoruz. Bölgede kazı çalışmalarımıza devam edeceğiz."