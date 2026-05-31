Bitlis yaylalarında çiriş otu mesaisi devam ediyor

Çiriş otu toplamanın kendileri için aynı zamanda bir sosyal aktivite olduğunu vurgulayan Okay, "Burası bizim için sadece çiriş otu toplama yeri değil. Günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak, stres atmak ve temiz havada doğa yürüyüşü yapmak için de harika bir fırsat sundu. Arkadaşlarımızla hem dağ havası aldık hem spor yaptık hem de doğanın bize sunduğu bu şifalı lezzeti topladık. Zorlu ve dik yamaçlara tırmanmak yorucu olsa da buradaki manzara ve huzur her şeye değdi" şeklinde konuştu.