Boykota destek verip restoran kapattığı iddia edilen Somer Sivrioğlu iddiaları yalanladı: Boykotu doğru bulmuyorum

Sosyal medyada ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun boykota destek verdiği ve bu yüzden TV8'deki MasterChef programından kovulduğu iddia edilmişti. İddialara Sivrioğlu'ndan yalanlama geldi. Şef Somer Sivrioğlu'nun sözleri gündem oldu.
Boykot çağrısına tepkiler sürerken TV8’de yayınlanan MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu hakkında, dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Somer Sivrioğlu'nun boykota destek verdiği ve bu sebeple MasterChef'ten kovulduğu iddiası sosyal medyada dolanmaya başladı.
Somer Sivrioğlu, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada boykota destek verdiği iddialarını yalanladı.
Sivrioğlu, "Genel protestoyu da desteklemiyorum. Boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum. Ama özgür irade ile herkes istediği yerden alışveriş yapabilir, buna karışamayız." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Sivrioğlu'nun menajeri, "Somer Sivrioğlu, MasterChef'ten kovuldu" iddiasını da yalanladı.
Sivrioğlu'nun 2 Nisan'da boykota destek vererek dükkanlarını kapattığı iddia edilmişti, ancak menajeri bu iddianın gerçek dışı olduğunu, boykot günü Sivrioğlu'nun Avustralya'dan yeni döndüğünü ve dükkanlarının açık olduğunu açıkladı.