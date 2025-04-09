Boykota destek verip restoran kapattığı iddia edilen Somer Sivrioğlu iddiaları yalanladı: Boykotu doğru bulmuyorum

Somer Sivrioğlu, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada boykota destek verdiği iddialarını yalanladı.





Sivrioğlu, "Genel protestoyu da desteklemiyorum. Boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum. Ama özgür irade ile herkes istediği yerden alışveriş yapabilir, buna karışamayız." ifadelerini kullandı.