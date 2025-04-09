Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Boykota destek verip restoran kapattığı iddia edilen Somer Sivrioğlu iddiaları yalanladı: Boykotu doğru bulmuyorum

Boykota destek verip restoran kapattığı iddia edilen Somer Sivrioğlu iddiaları yalanladı: Boykotu doğru bulmuyorum

11:429/04/2025, Wednesday
G: 9/04/2025, Wednesday
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sosyal medyada ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun boykota destek verdiği ve bu yüzden TV8'deki MasterChef programından kovulduğu iddia edilmişti. İddialara Sivrioğlu'ndan yalanlama geldi. Şef Somer Sivrioğlu'nun sözleri gündem oldu.

Boykot çağrısına tepkiler sürerken TV8’de yayınlanan MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu hakkında, dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Somer Sivrioğlu'nun boykota destek verdiği ve bu sebeple MasterChef'ten kovulduğu iddiası sosyal medyada dolanmaya başladı.

Somer Sivrioğlu, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada boykota destek verdiği iddialarını yalanladı.


Sivrioğlu, "Genel protestoyu da desteklemiyorum. Boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum. Ama özgür irade ile herkes istediği yerden alışveriş yapabilir, buna karışamayız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sivrioğlu'nun menajeri, "Somer Sivrioğlu, MasterChef'ten kovuldu" iddiasını da yalanladı.


Sivrioğlu'nun 2 Nisan'da boykota destek vererek dükkanlarını kapattığı iddia edilmişti, ancak menajeri bu iddianın gerçek dışı olduğunu, boykot günü Sivrioğlu'nun Avustralya'dan yeni döndüğünü ve dükkanlarının açık olduğunu açıkladı.



#Somer Sivrioğlu
#Masterchef Türkiye
#tv8
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?