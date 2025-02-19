Bu kan grubuna sahip kişiler yaşlanmıyor: Kan grubunuz genç kalmanızı sağlıyor olabilir

Stanford Üniversitesi’nden Tony Wyss-Coray, yeni bir araştırma sonucunda, kan grubunun yaşlanma süresini etkilediğini ortaya koydu. Özellikle belirli bir kan grubuna sahip kişilerin, diğer gruplara kıyasla daha geç yaşlandığı belirlendi. Peki bu kan grubunu diğerlerinden farklı kılan ne?
Yapılan yeni bir araştırma, yaşlanma ile kan grubu arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı.
Stanford Üniversitesi'nden Tony Wyss-Coray, tarafından yapılan çalışmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
Wyss-Coray’ın araştırması, kanın yaşlandıkça vücudumuzun nasıl yıprandığına dair önemli bilgiler sağlayabileceğini vurguluyor.
Kanımız yaşlanma sürecini etkiliyor olabilir...
Yeni araştırmalarla birlikte bir kan grubuna sahip olan kişiler diğer kan gruplarına nazaran yaşlanma belirtilerini oldukça geciktirebiliyormuş.
Bu kan grubu daha geç yaşlanıyor
Özellikle B kan grubuna sahip kişilerin yaşlanma sürecine karşı daha dirençli olduğu tespit edildi.
Peki, B kan grubunu diğerlerinden farklı kılan nedir?
Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin üzerindeki belirli işaretler ve kan dolaşımımızda bulunan antikorlar tarafından belirlenir.
ABO kan grubu sisteminde, B kan grubuna sahip kişilerin kırmızı kan hücrelerinde B antijeni bulunur ve A antijenine karşı antikor üretilir.
Buna göre, B kan grubuna sahip kişiler yaşlanma sürecine karşı daha dirençli.
Dünya nüfusunun sadece yaklaşık %10'u bu kan grubuna sahip.
Araştırmacılar, bu benzersiz işaretin metabolik değişikliklerin daha etkili bir şekilde ele alınmasına katkıda bulunup bulunmadığını ve bunun da bu bireylerin daha yavaş yaşlanmasına yardımcı olup olmadığını inceliyor.