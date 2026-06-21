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Derinliği 30 santimden 4,5 metreye yükselen Eber Gölü'nde 'kayık turu' başladı

Derinliği 30 santimden 4,5 metreye yükselen Eber Gölü'nde 'kayık turu' başladı

10:1621/06/2026, Pazar
DHA
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Geçen yıl kuraklık tehlikesiyle en derin bölgede su seviyesi 30 santimetreye düşen Eber Gölü, son aylardaki yağışlarla su tutmaya başladı. Derinliği 4,5 metreye yükselen gölü ziyaret edenler, kayık turu ile farklı kuş türleri, su zambaklarını gözlemleyip, hatıra fotoğrafı çektirme imkanı buluyor.

Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olarak bilinen ve geçen yıl su seviyesi yüzde 1 seviyesine düşen Eber Gölü, son dönem yağışlarla yeniden su tuttu. Kuraklık tehlikesindeki gölde 5 Haziran'da yapılan incelemede su seviyesi yüzde 17 ölçüldü.




21 metre derinliğiyle bilinen Eber Gölü'nde geçen yıl en yüksek derinlik, 30 santimetre kaydedildi. Bu yıl yağışlarla su seviyesi yükselen gölde en yüksek derinlik 4,5 metre olarak kayıtlara geçti.


YENİDEN KUŞLAR GÖRÜLDÜ


147 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan gölde son dönemde yeniden kuşlar görülmeye başlandı. Su seviyesinin yükselmesi ile göldeki ziyaretçi sayısı da arttı. Çay, Bolvadin ve Sultandağı sınırlarındaki gölü ziyaret edenler, kayık turuyla eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu. Gölü görmek isteyenler, kayık turunda flamingolar başta olmak üzere farklı türdeki kuşları, su zambaklarını gözlemleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.



'GÖLÜN DOĞAL GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALIYORLAR'


Gölde kayıkla tura katılan Yakup Suna, "Eber Gölü çok güzel. Gölü geziyoruz. Flamingolar var, kuşlar var. Manzara çok güzel" dedi. Gölde rehberlik yapan, kayık turu düzenleyen Kadir Ateş, "Eber Gölü'nün güzelliğini tanıtmak istiyoruz. Eber Gölü, Türkiye'nin 12'nci büyük gölü. Su seviyesi yükseldi. Suyun fazla olmasıyla flamingo sayısı arttı. Çok sayıda kuş var. Su seviyesi geçmişe göre az olduğu için yüzer adalar oluşmadı. Endemik türlerden Eber sarısı, nilüferler, farklı çiçekler, labirent gibi koridordan oluşan bölgeler var. Gölde kayık turuna katılanlar, gölün doğal güzelliğine hayran kalıyor" diye konuştu. 

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