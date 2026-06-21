Derinliği 30 santimden 4,5 metreye yükselen Eber Gölü'nde 'kayık turu' başladı

'GÖLÜN DOĞAL GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALIYORLAR'





Gölde kayıkla tura katılan Yakup Suna, "Eber Gölü çok güzel. Gölü geziyoruz. Flamingolar var, kuşlar var. Manzara çok güzel" dedi. Gölde rehberlik yapan, kayık turu düzenleyen Kadir Ateş, "Eber Gölü'nün güzelliğini tanıtmak istiyoruz. Eber Gölü, Türkiye'nin 12'nci büyük gölü. Su seviyesi yükseldi. Suyun fazla olmasıyla flamingo sayısı arttı. Çok sayıda kuş var. Su seviyesi geçmişe göre az olduğu için yüzer adalar oluşmadı. Endemik türlerden Eber sarısı, nilüferler, farklı çiçekler, labirent gibi koridordan oluşan bölgeler var. Gölde kayık turuna katılanlar, gölün doğal güzelliğine hayran kalıyor" diye konuştu.