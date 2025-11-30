Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifi Kilis yorganlarına değer katıyor





Kadınlar yorgancılıkta ustalaştı





Yorgancılığın erkek mesleği olarak bilindiğini dile getiren Masmanacı, şöyle konuştu:

"Kadınlarımızın emektar elleri bu tarz işlere yatkın. Yorgancılık zor ama ustalarımızdan yardım alan kadınlarımız yorgan işlemeyi öğrendi. Kadınlarımız çok severek yapıyor. Yaparken stres atıyorlar. Kadının başaramayacağı bir şey yok. Kadınlarımız 'Yorgancılıkta da varız.' diyor. Yatak firmalarına üretim yapmaya başladık. Bu sayede kadınlarımız aile ekonomisine de katkı sunuyor."





Yorgancılık mesleğini yarım asırdır sürdüren Mehmet Emin Alperen, unutulmaya yüz tutmuş coğrafi işaretli Kilis yorganlarını yeniden canlandırmak için çalıştığını anlattı.

Alperen, "Çingene Kızı motifi ile yorganlarımızı modernize ediyoruz. Erkek mesleği olan yorgancılığı proje dahilinde kadınlara öğreterek onların aile ekonomisine katkı sunuyoruz. Yorgancılık dikkat gerektiren zor bir iş. Bizim işimiz iğne ile kuyu kazmanın tam karşılığı

" diye konuştu.

Gülizar Yalçın, yorgan işlemeyi ustalar sayesinde öğrendiğini ve bu sayede aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.





Yalçın, "Ustalarımız sayesinde bu zor mesleği öğrendik. Psikolojik olarak da bizi rahatlatıyor. Yeni bir desen işlediğimizde ortaya çıkan eser bize mutluluk veriyor." dedi.





Cennet Demir de modernize edilen yorgana ilginin fazla olduğunu dile getirdi.























