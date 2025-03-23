Dünyada sadece 4 ülkede var: Milyonlarca kişi görmek için akın etti, Türkiye'nin 80 milyon yıllık doğa harikası böyle görüntülendi

Ailesiyle lav sütunlarını görmeye Ankara'dan gelen Bekir Fentoğlu, "Çok güzelmiş, çok beğendik. Daha önce Amasra'ya gelmiştik ama burayı hiç görmemiştik. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer öyle anlaşılıyor. Burayı herkese tavsiye ederim. Yeşilliği, denizi, kumsalı ve lav sütunları ayrı güzel çok beğendik" diye konuştu.