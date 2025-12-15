Yeni Şafak
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listeye Türk mutfağı damga vurdu

00:4215/12/2025, Pazartesi
Dünyanın en çok takip edilen gastronomi listelerinden biri açıklandı. TasteAtlas’ın çorba değerlendirmesinde Türk mutfağından bir lezzet öne çıkan tatlar arasında yer aldı. İşte dünyanın en iyi 10 çorbası...

Dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından TasteAtlas, her yıl yayımladığı listelerle küresel mutfak kültürüne ışık tutuyor. Yerel tatları kayıt altına almayı ve dünya çapında tanıtmayı hedefleyen platform, 2025/26 dönemi için hazırladığı listeleri art arda açıklıyor.


Daha önce dünyanın en iyi mutfakları, yemekleri ve tatlılarını duyuran TasteAtlas, son olarak dünyanın en iyi çorbaları listesini yayımladı.

Gaziantep’in lezzeti zirveye oynadı


Açıklanan listede Türkiye adına dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Gaziantep mutfağına özgü beyran çorbası, dünyanın en iyi ikinci çorbası seçildi. Güçlü aroması ve besleyici yapısıyla bilinen beyran; ramen, tom kha gai ve borş gibi dünyaca ünlü çorbaları geride bırakarak üst sıralara çıktı.


İlk 10’da iki Türk çorbası var


TasteAtlas’ın sıralamasında yalnızca beyran değil, mercimek çorbası da öne çıktı. Mercimek çorbası, listenin 6. sırasında yer alarak Türk mutfağının çorba kültüründeki

gücünü bir kez daha ortaya koydu.


Böylece dünyanın en iyi 10 çorbası arasında iki farklı Türk lezzeti bulunmuş oldu.

Listede yer alan diğer Türk çorbaları


İlk 10’un dışında kalan ancak dünyanın en iyi 100 çorbası arasına giren diğer Türk lezzetleri de şöyle sıralandı:


45. sırada: Domates çorbası

87. sırada: Kelle paça çorbası

96. sırada: Cacık

Dünyanın en iyi 10 çorbası

TasteAtlas’ın 2025/26 listesine göre dünyanın en iyi 10 çorbası şu şekilde sıralandı:


10- Yokohama style ramen - Japonya

9- Salmon soup - Finlandiya

8- Lanzhou lamian - Çin

7- Sinigang - Filipinler

6- Mercimek çorbası - Türkiye

5- Tom kha gai - Tayland

4- Tonkotsu ramen - Japonya

3- Ramen - Japonya

2- Beyran çorbası - Türkiye

1- Vori vori - Paraguay

#Dünyanın en iyi çorbaları
#Gaziantep
#Beyran çorbası
#TasteAtlas
#Türk mutfağı
