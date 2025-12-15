Dünyanın en çok takip edilen gastronomi listelerinden biri açıklandı. TasteAtlas’ın çorba değerlendirmesinde Türk mutfağından bir lezzet öne çıkan tatlar arasında yer aldı. İşte dünyanın en iyi 10 çorbası...
Dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından TasteAtlas, her yıl yayımladığı listelerle küresel mutfak kültürüne ışık tutuyor. Yerel tatları kayıt altına almayı ve dünya çapında tanıtmayı hedefleyen platform, 2025/26 dönemi için hazırladığı listeleri art arda açıklıyor.
Daha önce dünyanın en iyi mutfakları, yemekleri ve tatlılarını duyuran TasteAtlas, son olarak dünyanın en iyi çorbaları listesini yayımladı.
Gaziantep’in lezzeti zirveye oynadı
Açıklanan listede Türkiye adına dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Gaziantep mutfağına özgü beyran çorbası, dünyanın en iyi ikinci çorbası seçildi. Güçlü aroması ve besleyici yapısıyla bilinen beyran; ramen, tom kha gai ve borş gibi dünyaca ünlü çorbaları geride bırakarak üst sıralara çıktı.
İlk 10’da iki Türk çorbası var
TasteAtlas’ın sıralamasında yalnızca beyran değil, mercimek çorbası da öne çıktı. Mercimek çorbası, listenin 6. sırasında yer alarak Türk mutfağının çorba kültüründeki
gücünü bir kez daha ortaya koydu.
Böylece dünyanın en iyi 10 çorbası arasında iki farklı Türk lezzeti bulunmuş oldu.
Listede yer alan diğer Türk çorbaları
İlk 10’un dışında kalan ancak dünyanın en iyi 100 çorbası arasına giren diğer Türk lezzetleri de şöyle sıralandı:
45. sırada: Domates çorbası
87. sırada: Kelle paça çorbası
96. sırada: Cacık
Dünyanın en iyi 10 çorbası
TasteAtlas’ın 2025/26 listesine göre dünyanın en iyi 10 çorbası şu şekilde sıralandı:
10- Yokohama style ramen - Japonya
9- Salmon soup - Finlandiya
8- Lanzhou lamian - Çin
7- Sinigang - Filipinler
6- Mercimek çorbası - Türkiye
5- Tom kha gai - Tayland
4- Tonkotsu ramen - Japonya
3- Ramen - Japonya
2- Beyran çorbası - Türkiye
1- Vori vori - Paraguay