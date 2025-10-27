Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: 'İlaçlarını kestiler'

Fatih Ürek öldü mü? iddiası ortalığı karıştırmıştı. Kalp krizi geçiren şarkıcı Fatih Ürek’in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Entübe edilen Ürek hakkında çıkan “öldü” iddialarını ailesi yalanladı. Ünlü sanatçının yakın arkadaşı Alişan son gelişmeleri açıkladı.
Kalp krizi geçiren ünlü sanatçı Fatih Ürek hastanede yoğun bakımda tedavi altında.
Kalbi 20 dakika duran ve bu sebeple günlerdir uyutulan 59 yaşındaki Fatih Ürek hakkında sosyal medyada yayılan haberler büyük bir endişeye sebep oldu. Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler.
"Tedavisi devam ediyor"
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı. Ürek'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtilen açıklamada, "Durumu kritik seyretmektedir" denildi.
Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
"İlaçları kestiler"
Fatih Ürek sağlık durumuna dair son detayları ise canlı yayın programına telefonla bağlanan Alişan anlattı. "Tansiyonu öyle bir inmiş ki çıkartamamışlar. Kalbi atıyor ama beyin vücuda hükmetmiyor. Onun için uğraşıyorlar ilaçları kestiler, uyansın istiyorlar. Dualarımızı esirgemeyelim. Yakınlarını ailesini hastaneye çağırmışlar" dedi.