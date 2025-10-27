Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: 'İlaçlarını kestiler'

Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: 'İlaçlarını kestiler'

16:2627/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Fatih Ürek öldü mü? iddiası ortalığı karıştırmıştı. Kalp krizi geçiren şarkıcı Fatih Ürek’in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Entübe edilen Ürek hakkında çıkan “öldü” iddialarını ailesi yalanladı. Ünlü sanatçının yakın arkadaşı Alişan son gelişmeleri açıkladı.

Kalp krizi geçiren ünlü sanatçı Fatih Ürek hastanede yoğun bakımda tedavi altında.

Kalbi 20 dakika duran ve bu sebeple günlerdir uyutulan 59 yaşındaki Fatih Ürek hakkında sosyal medyada yayılan haberler büyük bir endişeye sebep oldu. Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler.

"Tedavisi devam ediyor"

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı. Ürek'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtilen açıklamada, "Durumu kritik seyretmektedir" denildi.

Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.


"İlaçları kestiler"

Fatih Ürek sağlık durumuna dair son detayları ise canlı yayın programına telefonla bağlanan Alişan anlattı. "Tansiyonu öyle bir inmiş ki çıkartamamışlar. Kalbi atıyor ama beyin vücuda hükmetmiyor. Onun için uğraşıyorlar ilaçları kestiler, uyansın istiyorlar. Dualarımızı esirgemeyelim. Yakınlarını ailesini hastaneye çağırmışlar" dedi.

#Fatih Ürek
#Alişan
#sağlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut genç kategorisine kimler başvurabilir?