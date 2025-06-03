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Fotoğrafını çekmek serbest ama dokunan yanıyor: Endemik şakayığını koparmanın cezası yarım milyon liradan fazla

Fotoğrafını çekmek serbest ama dokunan yanıyor: Endemik şakayığını koparmanın cezası yarım milyon liradan fazla

10:053/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
IHA
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağları'nda yetişen ve dünyada sadece bu bölgede görülen endemik şakayık türü, hem doğal güzelliği hem de tıbbi değeriyle dikkat çekiyor. Gösterişli, büyük çiçeklere sahip olan şakayıklar; beyaz, kırmızı ve pembe renkleriyle yoğun talep görüyor ancak koruma altındaki bu türü koparmanın cezası 557 bin TL.

Türkiye'de yaklaşık yedi türü bulunan şakayığın Kazdağları'na özgü olan endemik türü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Birey sayısının azlığı nedeniyle koruma altına alınan bu özel bitkiyi koparmanın 2025 yılı itibarıyla 557 bin TL idari para cezası bulunuyor.


Konuya ilişkin açıklama yapan Balıkesir Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, "Şakayık, Türkiye'de yaklaşık yedi türle temsil edilen, biri endemik olan çok değerli bir bitkidir. Çiçekleri büyük, gösterişli ve beyaz, kırmızı, pembe renklerde olabilir. Hem tıbbi hem süs bitkisi olarak değerlidir. Kazdağları'na özgü olan endemik türümüz ise sadece bu bölgede yetişiyor ve birey sayısı çok az olduğu için mutlaka korunması gerekiyor. Bu nedenle bu nadir türleri koparmanın ciddi cezaları var. Bu yılki ceza miktarı 557 bin TL olarak belirlendi" dedi.


#kazdağları
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