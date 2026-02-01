Yeni Şafak
Fotoğraftan geriye sadece Alye kaldı: Depremde tüm ailesini kaybeden küçük kızı babaannesi büyütüyor

Hatay’da depremde ailesini kaybeden ve enkazdan 9’uncu günde kurtulan Alye Dağlı’nın 4’üncü yaş gününde torununa hem anne hem de baba olan babaannesi gözyaşına boğuldu. Aile fotoğrafından geriye yalnız başına kalan Alye’nin doğum gününde "Keşke annesi ve babası bugün olsaydı, kardeşleri olsaydı" diyen babaanne yürekleri burktu.

Asrın felaketine Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yakalanan Aliye Dağlı’nın çocukları; Emel Dinç, Rıfat Dağlı ve Medine Çınar enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Depremde 3 evladını kaybeden Dağlı’ya oğlu Rıfat’tan enkazdan 9’uncu günde kurtulan Alye emanet kaldı. Depremde; annesini, babasını ve 2 kardeşini kaybeden Alye, asrın felaketinden bu yana babaannesi Aliye Dağlı ve dedesiyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Depremi yaşadığında henüz 1 yaşında olan Alye, 4’üncü yaş gününü hayırsever Çilem Artan ve kendisine şefkatle bakan babaannesiyle birlikte kutladı. Artan’ın hediyeleriyle yüzü gülen Alye’nin mutlu gününde babaannesi burukluk içerisinde gözyaşlarına boğuldu. Aile fotoğrafından geriye yalnız başına kalan Alye’nin doğum gününde hüngür hüngür ağlayan babaanne Dağlı, yürekleri burktu.


Alye’nin yüzünü gülümsetebilmek için doğum günü kutlaması yaptığını ifade eden Çilem Artan, "Buruk ve acı dolu duygular içerisindeyiz. Babannemiz bizi çok duygulandırdı, ağlaması içimizi daha da acıttı. Alye’yi gülümsetebilmek mutlu ve umutlu geldik buraya ama 6 Şubat’a sayılı günler kala ister istemez babaannemiz tekrar o acıları yaşadı. Kolay değil, rabbim kimseye yaşatmasın. Biz Alye’yi hiç unutmayacağız ve yanında olacağız inşallah" dedi.


Alye’nin doğum gününde yüreğinin yaralı olduğunu ifade eden Aliye Dağlı, "Keşke annesi ve babası bugün olsaydı, kardeşleri olsaydı. Sevinçliyim ama yüreğim yaralı, çok zor. Hayırlısıyla büyüsün, bir şey istemiyorum" diye konuştu.


