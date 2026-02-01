Fotoğraftan geriye sadece Alye kaldı: Depremde tüm ailesini kaybeden küçük kızı babaannesi büyütüyor

Alye’nin yüzünü gülümsetebilmek için doğum günü kutlaması yaptığını ifade eden Çilem Artan, "Buruk ve acı dolu duygular içerisindeyiz. Babannemiz bizi çok duygulandırdı, ağlaması içimizi daha da acıttı. Alye’yi gülümsetebilmek mutlu ve umutlu geldik buraya ama 6 Şubat’a sayılı günler kala ister istemez babaannemiz tekrar o acıları yaşadı. Kolay değil, rabbim kimseye yaşatmasın. Biz Alye’yi hiç unutmayacağız ve yanında olacağız inşallah" dedi.



