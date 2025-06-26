Grip sanılıyor ama saatler içinde öldürüyor: Türkiye'de ise 3 çocuk hayatını kaybetti, bu belirtilere dikkat





En tehlikeli tür: Bakteriyel menenjit!

“Menenjit, beyin ve omurilik zarlarının iltihaplanmasıdır ve çeşitli türleri bulunuyor. En önemlileri ise bakteriyel menenjit ile viral menenjit” diyen Doç. Dr. Canan Kocaman, şu bilgilerin altını çizdi:

“Bakteriyel menenjit, genellikle daha ağır ve belirgin belirtilerle seyreder. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun sertliği ve ağrısı, bulantı ile kusma gibi şikayetler öne çıkar. Klinik tablo oldukça yoğundur ve hızla kötüleşebilir. Viral menenjitte ise belirtiler benzer olmakla birlikte, genellikle daha hafif seyreder. Kesin tanı koymak için beyin-omurilik sıvısı alınarak biyokimyasal analizler, kültür ve PCR testleri yapılır. Viral etkenler kendi kendini sınırlar ve sadece destek tedavi yeterli olabilirken, bakteriyel etkenlerde antibiyotik kullanımı esastır”



