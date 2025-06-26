Grip sanılıyor ama saatler içinde öldürüyor: Türkiye'de ise 3 çocuk hayatını kaybetti, bu belirtilere dikkat

Grip gibi başlıyor, saatler içinde öldürüyor. ABD’de yaşayan 14 yaşındaki William Hand, menenjit nedeniyle birkaç saat içinde hayatını kaybetti. Ölümü, hastalığın ne kadar hızla ölümcül seyrettiğini gündeme taşıdı. Türkiye’de de alarm veriyor. Son iki ayda üç çocuk aynı nedenle yaşamını yitirdi. Peki, hangi belirtiler tehlikenin habercisi? Uzman isim tek tek anlattı.
ABD'nin Güney Carolina’da 14 yaşındaki William Hand, menenjitin hızla yayılan ve kana karışarak sepsise yol açabilen bir türüne yakalanarak birkaç gün içinde yaşamını yitirdi. Sağlıklı ve aktif bir sporcu olan William’ın ani ölümü, menenjitin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gündeme taşıdı.
14 yaşında William Hand, hızla yayılan ve nadir görülen bir kan enfeksiyonu olan menenjite yakalandıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti.
Ülkemizde nisan ve mayıs ayında 3 çocuk hayatını kaybetti
Ülkemizde ise nisan ayında Kocaeli’nde okulda rahatsızlanan ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki İrem Aslan, kaldırıldığı hastanede menenjitten hayatını kaybetmişti. Gözyaşları içinde toprağa verilen küçük kızın sınıfındaki 28 öğrenciye ise koruyucu tedavi uygulanmıştı.
Baba Furkan Aslan, “Menenjit teşhisi koydular. Hızlı bir şekilde nüksetti. Yoğun bakım ünitesine aldılar. En son durumunun stabil olduğunu söylediler ve Kocaeli Şehir Hastanesi’ne naklettiler. 4-5 saat kaldık ve kötü haberini aldık. Evde çok ufak belirtileri vardı; diz ağrısıyla başladı. İki gün boyunca diz ağrısı olduğunu söyledi. Üçüncü gün kusma ve ayak ağrısında artma oldu; vücudunun da bir-iki yerinde sivilce şeklinde lekelenmeler vardı. Sağlık ocağında zorunlu olarak yapılan bütün aşıları yaptırmıştım ama ekstra bir aşısı yoktu” ifadelerini kullanmıştı.
Bu acı olaydan sonra yine Kocaeli’nde mayıs ayında 4 aylık Güven Tan adlı bir bebek de menenjit sebebiyle yaşamını yitirmişti. İstanbul’da da bir çocuk hayatını kaybetmişti.
Grip gibi başlayıp, saatler içinde öldürebilir
Uzmanlara göre menenjit, özellikle başlangıç evresinde griple ya da mide virüsüyle kolayca karıştırılabiliyor. Bu da teşhisin gecikmesine neden olabiliyor. Ancak bu hastalık, saatler içinde ölümcül seyredebilecek kadar hızlı ilerleyebiliyor.
En tehlikeli tür: Bakteriyel menenjit!
“Menenjit, beyin ve omurilik zarlarının iltihaplanmasıdır ve çeşitli türleri bulunuyor. En önemlileri ise bakteriyel menenjit ile viral menenjit” diyen Doç. Dr. Canan Kocaman, şu bilgilerin altını çizdi:
“Bakteriyel menenjit, genellikle daha ağır ve belirgin belirtilerle seyreder. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun sertliği ve ağrısı, bulantı ile kusma gibi şikayetler öne çıkar. Klinik tablo oldukça yoğundur ve hızla kötüleşebilir. Viral menenjitte ise belirtiler benzer olmakla birlikte, genellikle daha hafif seyreder. Kesin tanı koymak için beyin-omurilik sıvısı alınarak biyokimyasal analizler, kültür ve PCR testleri yapılır. Viral etkenler kendi kendini sınırlar ve sadece destek tedavi yeterli olabilirken, bakteriyel etkenlerde antibiyotik kullanımı esastır”
Hürriyet'te yer alan habere göre; Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Canan Kocaman, “Menenjit sıradan bir grip ya da nezle veya gaz sancısı gibi basit bir enfeksiyon ile karıştırılabilir. Özellikle bebeklerde bıngıldakta şişlik, çığlık atar tarzda sürekli ve farklı ağlama şekli gibi özelliklerle kendini gösterebilir” dedi.
Belirtileri neler?
“Aileler açısından şiddetli baş ağrısı (normal ağrıdan farklı şiddetli) ve kusma (bazen fışkırır tarzda), huzursuzluk, boyun ağrısı (ense sertliği) uyarıcı olabilir” diyen Doç. Dr. Canan Kocaman, “Bilinç bulanıklığı, parlak ışıklara duyarlılık, küçük kırmızı iğne batması şeklinde başlayan solmayan döküntü ve nöbet geçirme alarm sinyallerindendir” uyarısında bulundu.