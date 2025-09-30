Yeni Şafak
Güllü'nün serveti ne kadardı? Aylık gelirini duyanın dudağı uçukladı

09:1330/09/2025, Salı
Güllü, 51 yaşında 6. kattaki evinin penceresinden düşüp vefat etti. Sosyal medyada bir canlı yayına konuk olan 1.5 yıldır çalıştığı patronu Ferdi A., Güllü'nün aylık gelirini ve servetini açıkladı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yer alan 6. kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek düşen ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü akabinde serveti ve mal varlığı en çok merak edilenlerden birisi oldu.

Özellikle "Sabah Olmadan", "Ödüm Kopuyor", "Kopamam Senden", "Değmezmiş Sana" ve "Her Şeyim Oldun" gibi unutulmaz parçaları, dinleyiciler tarafından tekrar tekrar dinleniyor.

Güllü’nün patronu Ferdi A. sanatçının mali durumuna dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI:

Güllü’nün aylık kazancının en az 1 milyon lira olduğunu belirten Ferdi A. “30 senede 200 milyon liraya ulaşacak bir serveti olması lazım. Araştırılması gerekiyor” dedi. Ancak, sanatçının “cimri biri olduğunu ve üzerinde nakit taşımadığını” da ekledi.

MİRASI EVLATLARINA KALACAK

Güllü'nün bu telif gelirleri yasal mirasçıları olan kızı ve oğluna aktarılacak.

#Güllü
#Servet
#Miras
