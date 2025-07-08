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İstanbul'da 40 derece alarmı! Kimler risk altında, işte sıcak çarpmasında yapılması gerekenler

İstanbul'da 40 derece alarmı! Kimler risk altında, işte sıcak çarpmasında yapılması gerekenler

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:148/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Termometreler alarm verdi, Meteoroloji uyardı. İstanbul dahil birçok şehirde sıcaklık 40 dereceyi geçecek. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmalarını öneriyor, "11.00-16.00 arası dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı. İşte sıcak çarpması belirtileri, risk altındaki gruplar ve yapılması gerekenler...

İstanbul ve birçok şehirde sıcaklıklar yükseliyor. Güneş çarpması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, sıcak çarpmasının belirtileri nelerdir? Kimler risk altında? Ve bu durumda ne yapılmalı? Tüm detaylar haberimizde...

İstanbul 40 dereceyi görecek!


Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. İstanbul, Edirne, Manisa ve Diyarbakır’da termometreler rekor seviyelere yaklaşacak.


İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde artan sıcaklıkla birlikte nem oranının da yükselmesi bekleniyor. Bu durum, hissedilen sıcaklığın daha da fazla olmasına neden olacak. Uzmanlar, "Zorunlu olmadıkça güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayın" çağrısında bulundu.


Edirne, Manisa, Diyarbakır da kavrulacak


Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları, özellikle batı ve güneydoğu illerinde etkisini artırıyor. İstanbul’da hava sıcaklığının bugün ve önümüzdeki günlerde 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Aynı şekilde Edirne’de 39 derece, Manisa’da 42 derece ve Diyarbakır’da 40 derece ölçülecek. Sıcak hava nedeniyle özellikle risk grubundaki vatandaşların daha fazla önlem alması gerekiyor.

Kimler risk altında?


Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar risk altında... U zmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayıp "11.00-16.00 arası dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı. 

İşte risk grubunda yer alan kişiler


65 yaş üstü yaşlılar

Kronik hastalığı olanlar (kalp, şeker, tansiyon vb.)

Hamileler

Bebekler ve küçük çocuklar

Açık alanda çalışanlar

Fiziksel aktivite yapanlar (sporcular vb.)


Sıcak çarpması belirtileri neler?


Uzmanlar, sıcak çarpmasının en yaygın belirtileri arasında şu maddeleri sıralıyor:

Şiddetli baş ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

Aşırı terleme ya da terlemenin aniden durması

Baygınlık ve bilinç bulanıklığı

Hızlı kalp atışı

Kas krampları

Ciltte kızarıklık ve kuruluk


Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden serin bir ortama geçilmeli ve sağlık ekiplerine başvurulmalı.

Sıcak çarpmasında ne yapılmalı?


Güneş ya da sıcak çarpması durumunda doğru müdahale hayati önem taşıyor. Uzmanlar, şu adımların izlenmesini öneriyor:

Kişi hemen serin ve gölgeli bir alana alınmalı.

Vücudu soğutmak için baş, ense ve koltuk altlarına soğuk kompres uygulanmalı.

Kıyafetleri gevşetilmeli, ayaklar yukarı kaldırılmalı.

Bilinci açıksa su içmesi sağlanmalı, ancak bilinçsiz kişilere ağızdan sıvı verilmemeli.

Belirti devam ediyorsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalı.



İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son veriler...

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