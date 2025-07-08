İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde artan sıcaklıkla birlikte nem oranının da yükselmesi bekleniyor. Bu durum, hissedilen sıcaklığın daha da fazla olmasına neden olacak. Uzmanlar, "Zorunlu olmadıkça güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayın" çağrısında bulundu.



