Termometreler alarm verdi, Meteoroloji uyardı. İstanbul dahil birçok şehirde sıcaklık 40 dereceyi geçecek. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmalarını öneriyor, "11.00-16.00 arası dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı. İşte sıcak çarpması belirtileri, risk altındaki gruplar ve yapılması gerekenler...
İstanbul ve birçok şehirde sıcaklıklar yükseliyor. Güneş çarpması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, sıcak çarpmasının belirtileri nelerdir? Kimler risk altında? Ve bu durumda ne yapılmalı? Tüm detaylar haberimizde...
İstanbul 40 dereceyi görecek!
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. İstanbul, Edirne, Manisa ve Diyarbakır’da termometreler rekor seviyelere yaklaşacak.
İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde artan sıcaklıkla birlikte nem oranının da yükselmesi bekleniyor. Bu durum, hissedilen sıcaklığın daha da fazla olmasına neden olacak. Uzmanlar, "Zorunlu olmadıkça güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayın" çağrısında bulundu.
Edirne, Manisa, Diyarbakır da kavrulacak
Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları, özellikle batı ve güneydoğu illerinde etkisini artırıyor. İstanbul’da hava sıcaklığının bugün ve önümüzdeki günlerde 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Aynı şekilde Edirne’de 39 derece, Manisa’da 42 derece ve Diyarbakır’da 40 derece ölçülecek. Sıcak hava nedeniyle özellikle risk grubundaki vatandaşların daha fazla önlem alması gerekiyor.
Kimler risk altında?
Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar risk altında... U zmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayıp "11.00-16.00 arası dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı.
İşte risk grubunda yer alan kişiler
65 yaş üstü yaşlılar
Kronik hastalığı olanlar (kalp, şeker, tansiyon vb.)
Hamileler
Bebekler ve küçük çocuklar
Açık alanda çalışanlar
Fiziksel aktivite yapanlar (sporcular vb.)
Sıcak çarpması belirtileri neler?
Uzmanlar, sıcak çarpmasının en yaygın belirtileri arasında şu maddeleri sıralıyor:
Şiddetli baş ağrısı
Mide bulantısı ve kusma
Aşırı terleme ya da terlemenin aniden durması
Baygınlık ve bilinç bulanıklığı
Hızlı kalp atışı
Kas krampları
Ciltte kızarıklık ve kuruluk
Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden serin bir ortama geçilmeli ve sağlık ekiplerine başvurulmalı.
Sıcak çarpmasında ne yapılmalı?
Güneş ya da sıcak çarpması durumunda doğru müdahale hayati önem taşıyor. Uzmanlar, şu adımların izlenmesini öneriyor:
Kişi hemen serin ve gölgeli bir alana alınmalı.
Vücudu soğutmak için baş, ense ve koltuk altlarına soğuk kompres uygulanmalı.
Kıyafetleri gevşetilmeli, ayaklar yukarı kaldırılmalı.
Bilinci açıksa su içmesi sağlanmalı, ancak bilinçsiz kişilere ağızdan sıvı verilmemeli.
Belirti devam ediyorsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalı.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son veriler...