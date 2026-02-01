Haftada üç gün açılan Bit Pazarı her kesimin uğrak noktası haline geldi: 'Profesörü garibanı büyükelçisi herkes geliyor'

Hobi olarak ikinci eşyalarla ilgilendiğini söyleyen Hacı Aslan, "Burada bir anahtar buldum, pazarlıkla beş yüz liraya aldım. Çok güzel ve çok eski bir anahtar. Burada aradığın her şeyi bulabiliyorsun. Pazarı dolanıyorsun ve günün stresini yorgunluğunu atıyorsun. Burada arkadaşlarla muhabbet ediyorsun, çay ve kahve içiyorsun. Burada güzel ve antika ürünler de oluyor değişik değişik. Ben evde biriktiriyorum ve koleksiyon yapıyorum. Benim için çok güzel bir eğlence oluyor. Bazen arkadaşlara hediye alıyorum" dedi.







