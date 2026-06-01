Hatay'da dev balina görüldü! Teknenin yanında belirdi, görenler hayret etti

09:291/06/2026, Pazartesi
Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüntülendi. Gezi teknesiyle denize açılan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler ilgi topladı.

Samandağ açıklarında gezi teknesiyle tura çıkanlar, deniz yüzeyine çıkan balinayı fark etti.


 Bir süre teknenin yakınlarında görülen balina, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Görüntülerde balinanın su yüzeyine çıkarak ilerlediği ve ardından yeniden gözden kaybolduğu görüldü.Akdeniz’de nadir olarak rastlanan balinanın görüntülenmesi bölgede ilgiyle karşılandı. 

