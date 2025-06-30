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Hatay'ın 57 yıllık ahşap oymacısı çıraksızlıktan dert yanıyor

Hatay'ın 57 yıllık ahşap oymacısı çıraksızlıktan dert yanıyor

11:2730/06/2025, Pazartesi
DHA
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 57 yıldır ahşap oymacılığı ve mobilya üretimi yapan uluslararası ödüllü sanatçı Behzat Böke (70), yaptıkları zanaatın çırak yetişmemesi ve hazır mobilya imalatı nedeniyle tehlike altında olduğunu belirterek, "İmalat zor, çırak yetişmiyor" dedi.

Ahi Evran'ın doğumunun 850'nci yılı olarak ilan edilen '2021 Ahi Evran Yılı'nda kentte ahşap oymacılığı zanaatını sanata dönüştüren Behzat Böke, 'Türkiye'nin Ahisi' seçildi. İskenderun ilçesinde küçük yaşlarda başladığı ahşap oymayı 57 yıldır sürdüren ahşap rölyef ve heykel sanatçısı Böke, Türkiye'de birçok ilde cami ve kiliselere yaptığı eserlerin yanı sıra yurt dışında da birçok çalışmaya imza attı. Yaptığı eserlerle yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurumlardan çok kez ödüle layık görülen Behzat Böke'nin açtığı sergiler de beğeni topladı.


Türkiye'nin klasik mobilyada geriye gittiğini ifade eden Böke, "Mobilyacılıkta oymacılık sektörü maalesef istediğimiz yerde değil. Çok kötü durumda. Şu anda can çekişiyor diyebilirim. Alttan da hiçbir çırak-usta yetişmiyor. Biz geçmişten bugüne 25 sene 30 senelik emekli çalışan arkadaşlarımızla bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar Türkiye'deki dizilerin yüzde 80'inde mevcut, her milimini iğne ile kuyu kazar gibi işliyoruz. Bir kütüğü alıyoruz, bir şekil veriyoruz, hayat veriyoruz, can veriyoruz. Eser olarak ölümsüzleştiriyoruz ama imalat zor, çırak yetişmiyor. Mobilyanın yanı sıra insan figürleri, çeşitli hayvan figürleri, portreler onları yapıyoruz. Çünkü biz geleceğe torunlarımıza veya torunlarına bırakabilecekleri bir eser yapıyoruz" diye konuştu.











Piyasalarda el işlemeli oyma gibi gösterilen birçok taklit ürünün bulunduğuna işaret eden Behzat Böke ayrıca “Bir iki kalıp çıkardıktan sonra döküm olarak piyasaya sürüyorlar. Üzerine boya yapıldığı zaman da müşteriler ahşap olup olmadığını bilmiyor. Ahşap olduğunu zannediyor. Bunları üretenler, ahşap diye satıyorlar. Müşterilerin çok dikkat etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

#ahşap
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