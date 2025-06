Hatay'ın 57 yıllık ahşap oymacısı çıraksızlıktan dert yanıyor

Türkiye'nin klasik mobilyada geriye gittiğini ifade eden Böke, "Mobilyacılıkta oymacılık sektörü maalesef istediğimiz yerde değil. Çok kötü durumda. Şu anda can çekişiyor diyebilirim. Alttan da hiçbir çırak-usta yetişmiyor. Biz geçmişten bugüne 25 sene 30 senelik emekli çalışan arkadaşlarımızla bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar Türkiye'deki dizilerin yüzde 80'inde mevcut, her milimini iğne ile kuyu kazar gibi işliyoruz. Bir kütüğü alıyoruz, bir şekil veriyoruz, hayat veriyoruz, can veriyoruz. Eser olarak ölümsüzleştiriyoruz ama imalat zor, çırak yetişmiyor. Mobilyanın yanı sıra insan figürleri, çeşitli hayvan figürleri, portreler onları yapıyoruz. Çünkü biz geleceğe torunlarımıza veya torunlarına bırakabilecekleri bir eser yapıyoruz" diye konuştu.