Hattat Ahmet Karahisari Mushafı Şadırvanlı Sofa'da ziyarete açıldı

"Geleneksel İslam sanatının en nadide örneği"





Konuşmasında Karahisari Mushafı'nın önemine ve kültürel değerine değinen Kocaman, "Bu yıl Şadırvanlı Sofa olarak isimlendirdiğimiz mekanda, Osmanlı döneminin en önemli Mushafı olarak kabul edilen Karahisari Kur'an-ı Kerim'ini sergiliyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in yazımına Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ahmet Karahisari tarafından başlanmış. Ancak daha sonra Üçüncü Murad döneminde, Karahisari'nin evlatlığı ve talebesi olan Hasan Çelebi tarafından tamamlanmış. 601 sayfadan oluşan bu Kur'an-ı Kerim gerek hat gerekse cilt olarak Osmanlı'nın en önemli Mushafı olarak kabul edilir. Geleneksel İslam sanatının en güzel, en nadide örneği olarak burada sergileniyor." değerlendirmesini yaptı.