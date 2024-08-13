Türkiye zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda, 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı. Etçil çekirgeyi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

1 / 5 Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda etçil çekirge görüldü.

2 / 5 20 santimetre uzunluğundaki etçil çekirgeyi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.



3 / 5 Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

4 / 5 Etçil çekirge nedir, zararlı mı? Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan, Latince ismi "Saga ephippigera" olan büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge kimi zaman da yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde görülüyor.