Hong Kong'daki felaketin ardından İstanbul için uyarı: 50,5 metreden yüksek binada oturanlar dikkat

'YANGIN EĞİTİMLERİ ANAOKULU ÇAĞINDAN BAŞLAMALI'

Özellikle yüksek riskli ortamlarda yapılan tatbikatlarda profesyonel ekiplerin görev alması gerektiğini söyleyen Yasa, "Profesyonellerin olduğu veya teknik ekiplerin olduğu alanlarda gerçeğe yakın, duman verilen, sıcak hava verilen ya da işte direkt açık ateşi söndürmelerin yapıldığı tatbikatları yapabilirsiniz. Fakat konut benzeri ya da ofis benzeri, riski düşük olan alanlarda ve yüksek binalarda bu tür tatbikatları gerçekleştirmek riskler de içerebilir. O yüzden bunun çok kontrollü yapılması lazım. Binada engelli insanlar olabilir, panik atak olanlar olabilir, tansiyon hastası olabilir, kalp hastası olabiliri bunları da sürekli gözönünde bulundurmanız lazım. Habersiz tatbikat çok tehlikelidir, habersiz tatbikat herhangi bir tesiste yapılmaması gerekir. Özellikle yangın konusunda yapılan eğitimlerin mutlaka ve mutlaka Milli Eğitim müfredatına alınıp okul çağından itibaren, hatta anaokulundan itibaren başlaması, üniversite çağına kadar da devam etmesi gerekiyor ki insanlarımız bilinçlensin. İnsanda başlayan bu bilinçlenmeler topluma yansısın" diye konuştu.