Hülya Koçyiğit 'hayatımın hatası' diyerek en büyük pişmanlığını itiraf etti

Türk sinemasının "Dört Yapraklı Yonca"sından biri olan Hülya Koçyiğit, kariyer yolculuğuna dair daha önce hiç duyulmamış bir pişmanlığını ilk kez paylaştı.
Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası"nın en güçlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, zarafeti ve başarılı oyunculuğuyla yıllardır seyircinin gönlündeki yerini koruyor.
Bugüne dek sayısız başarılı yapımda rol alan ve büyük beğeni toplayan usta oyuncu, kariyerinde iz bırakan "keşke"lerinden birini yıllar sonra anlattı.
"DİLA HANIM FİLMİ İLK BANA TEKLİF EDİLDİ"
"Dila Hanım" filminin ilk olarak kendisine teklif edildiğini ancak projeyi hayata geçiremediğini itiraf eden ünlü sanatçı, o dönem kendi yapım şirketi Gülşah Filmi kurduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Orhan Aksoy çok kıymetli bir yönetmendi. Bir gün elinde bir romanla geldi ve 'Bu romanı hemen film yapalım' dedi. Okuduğumda hikayenin 1800'lü yıllarda, Balkanlar'da geçtiğini gördüm.
Balkanlar'da çekimler yapılacaktı, böyle bir bütçeyi kaldıramayacağımı söyledim ve ne yazık ki o filmi yapamadım."
"BÜTÇEYİ KALDIRAMAYACAĞIMI SÖYLEDİM"
Filmin dönem işi olmasının ciddi bir mali yük getireceğini düşündüğünü sözlerine ekleyen Koçyiğit, "Balkanlar'da çekimler yapılacaktı, böyle bir bütçeyi kaldıramayacağımı söyledim ve ne yazık ki o filmi yapamadım" dedi.
Daha sonra hikayenin günümüze uyarlanarak yeniden ele alındığını belirten usta oyuncu, "Başka bir yapım şirketi hikayeyi bugüne adapte etti. O an 'Ben bunu nasıl düşünmedim' diye çok üzüldüm. Filmin başrolünü de Türkan Şoray oynadı" dedi.