Hülya Koçyiğit 'hayatımın hatası' diyerek en büyük pişmanlığını itiraf etti

"DİLA HANIM FİLMİ İLK BANA TEKLİF EDİLDİ"





"Dila Hanım" filminin ilk olarak kendisine teklif edildiğini ancak projeyi hayata geçiremediğini itiraf eden ünlü sanatçı, o dönem kendi yapım şirketi Gülşah Filmi kurduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Orhan Aksoy çok kıymetli bir yönetmendi. Bir gün elinde bir romanla geldi ve 'Bu romanı hemen film yapalım' dedi. Okuduğumda hikayenin 1800'lü yıllarda, Balkanlar'da geçtiğini gördüm.



