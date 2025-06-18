İlahiyat öğrencisi 20 dönümlük araziye yaban mersini bahçesi kurdu 15 ton hasat bekliyor: Yurt içi talebe yetişemiyor

Bu sene ticari olarak ilk hasat yılı olduğunu belirten Köse, bu sezonda 15 ton, gelecek yıl ise 45 ton mahsul beklediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahçemizin tam kapasitesi 40 ile 45 ton arasında. Bu sene 10-15 ton mahsul bekliyoruz. Her sene katlanarak devam edecek. Bahçemizde 7 bin 500 fidanımız var. Bunların 5 bin tanesi topraksız tarım, 2 bin 500 tanesi de toprakta yetişiyor. Toprakta yetiştirilmesi zor olduğu için birazını topraklı, birazını topraksız tarım olarak yaptık. Üretim az olduğu için şu anda yurt içi piyasaya zaten yetişilmiyor. İhracattan da çok fazla talep var ama yurt içi talebe yetişemiyoruz. Meyveyi yetiştirmesi diğer meyvelere göre çok zor"















