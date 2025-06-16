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İnternette görüp üretime başladılar, hayatları değişti: Emekli çift kendi işlerinin patronu oldu

İnternette görüp üretime başladılar, hayatları değişti: Emekli çift kendi işlerinin patronu oldu

11:3416/06/2025, Pazartesi
IHA
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan İlhan ve Cemile Önal çifti, internette gördükleri bir fikirle kolları sıvadı. Kendi imkanlarıyla 40 dönümlük arazide üretime başlayan çift, azimleriyle dikkat çekiyor. Emekli çift kendi işlerinin patronu oldu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan İlhan ve Cemile Önal çifti, internette gördükleri üründen etkilenerek üretimine başladı.

Kotangölü Mahallesi'nde 4 yıl önce lavanta üretimi için çalışmalara başladıklarını belirten İlhan Önal, "İnternetten lavanta bahçelerini görüp araştırma yaptım. Eşimle birlikte 40 dönümlük arazimizde lavanta üretimine başladık. Kendi imkanlarımızla üretim yapıyoruz. Lavanta yetiştiriciliği oldukça zahmetli ve büyük emek istiyor" dedi.

Üçüncü hasat dönemini yaşadıklarını ifade eden Cemile Önal ise "İlerleyen yaşımıza rağmen eşimle birlikte üretmek için mücadele ediyoruz.

Ülkenin kalkınmasında tarımın önemi büyük inşallah gençlerimize örnek oluruz" ifadelerini kullandı.

Lavanta üretimine sonradan ortak olarak dahil olan Mustafa Gümüşboğa da 3 yıldır üretime katkı sunduklarını ifade ederek, "Henüz tesis kurmayı düşünmüyoruz. Şimdilik fason üretim modeliyle devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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