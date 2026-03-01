İsmail Hacıoğlu gönderildi hikaye değişti: Cennetin Çocukları'na 4 oyuncu daha veda ediyor

"Cennetin Çocukları" dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu yasaklı madde operasyonu nedeniyle dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Çekimlere ara verilmiş ve ekip yeni başrol oyuncusu belirlenene kadar İstanbul’a dönmüştü. Diziye 4 isim daha veda edecek.
Cennetin Çocukları başrolü İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Oyuncunun gözaltına alınması sonrası sete ara verildi.
Öte yandan yapım şirketi Motto Yapım, hikâyeyi yenileyerek “Kamil” rolüyle Alperen Duymaz’la el sıkıştı. Cennetin Çocukları dizisinde ilk bölümünde İsmail Hacıoğlu’nun hayat verdiği yeraltı dünyasının İskender Demir’i uğradığı saldırı sonrası bir anda Kamil adıyla kendisini bambaşka bir hayatın içinde bulmuştu. Yeni çekilecek bölümlerde Kamil geri geliyor.
16 MART'TA DÖNÜYORLAR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ekibi önümüzdeki hafta sete çıkacak. Haftaya maç yayını nedeniyle ekrana gelmeyecek olan dizinin 2. stok bölümü 9 Mart‘ta ekrana gelecek. 16 Mart’ta ekrana gelecek bölümde Alperen Duymaz‘lı sahneler yayınlacak. Bu arada dizide İsmail Hacıoğlu’nun vedasının ardından değişen hikâyeyle beraber Gönül rolüne hayat veren başrol kadın oyuncu Özgü Kaya da ekibe veda ediyor.
AİLESİ DE VEDA EDİYOR
Özgü Kaya’nın gidişiyle beraber ailesi de sevilen diziden ayrılıyor. Gönül’ün anne ve babasına hayat veren Yeşim Gül ve Alper Türedi de projeden ayrılıyor.
Cennetin Çocukları‘nda hikâyesi biten bir diğer oyuncu da Ali Düşenkalkar… Düşenkalkar, “Cennetin Çocukları”da Süleyman rolüne hayat veriyor. Baytar Ahmet’in (Yurdaer Okur) bacanağı olarak seyirci karşısına çıkıyordu.