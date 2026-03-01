İsmail Hacıoğlu gönderildi hikaye değişti: Cennetin Çocukları'na 4 oyuncu daha veda ediyor

16 MART'TA DÖNÜYORLAR





Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ekibi önümüzdeki hafta sete çıkacak. Haftaya maç yayını nedeniyle ekrana gelmeyecek olan dizinin 2. stok bölümü 9 Mart‘ta ekrana gelecek. 16 Mart’ta ekrana gelecek bölümde Alperen Duymaz‘lı sahneler yayınlacak. Bu arada dizide İsmail Hacıoğlu’nun vedasının ardından değişen hikâyeyle beraber Gönül rolüne hayat veren başrol kadın oyuncu Özgü Kaya da ekibe veda ediyor.



