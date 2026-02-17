Yeni Şafak
Kahramanmaraş’ta kopan kaya parçası otomobile isabet etti: 2’si ağır 4 yaralı

11:5117/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki bir ailenin bulunduğu otomobile yamaçtan kopan kaya parçasının isabet etmesi sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Aile, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

Kaza, Onikişubat ilçesi Kazma Bağları Kum Ocağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Muhammed E., 2 kardeşi ve 1 komşusuyla birlikte 46 AEF 859 plakalı aracıyla Maksutlu Mahallesi’ne gitmek üzere yola çıktı.

Muhammed E., Kum Ocağı bölgesinden geçildiği sırada, alanda çalışan bir kepçenin hareketiyle yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası aniden yola yuvarlandı. Kaya parçası, seyir halindeki aracın ön camını kırarak içeri girdi. Kazada sürücü Muhammed E., araçta bulunan komşusu İsmail D. ve 2 kardeş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sürücü Muhammed E. ve İsmail D.’nin durumunun ağır olduğu, 2 kardeşinin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, aile üyeleri bölgede daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasını talep etti.

"Neden hala önlem alınmıyor"

Sürücü Muhammed E.’nin kuzeni İbrahim E., alanda çalışan iş makinesinin önlem almadığını ve çalışma yaparken kaya parçasının koptuğunu söyleyerek, "İki tane ağır yaralı, iki tane hafif yaralı yaralımız var. Ve iş makineleri gördüğünüz gibi halen çalışmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde önlem alınmadı. Hastamız komada şu an. Yaşam mücadelesi veriyor ve hiçbir şekilde hala bir önlem alınmamış bir şekilde burada çalışıyor. Sorumlulara hiçbir şekilde bir şey sorulmadı. Bizim amacımız adalet yerini bulsun. Ve hiçbir şekilde sorumlular dahi gelip bir geçmiş olsun dileklerini dahi iletmediler. Neden hala önlem alınmıyor. Ve üstten aşağı görüyorsunuz hala taş yuvarlıyorlar. İş makineleri hala çalışıyor" dedi.

"Yaşam savaşı veriyor"

Hala Ayşe Ekşi ise yeğeninin üzerine eve giderken kaya parçaları düştüğünü kaydederek, "İş makinesinin çalışması nedeniyle kaya düştü. Ne bir önlem var ne bir şey var. Hiçbir şey yok Hala iş makineleri çalışıyor. Yaşam savaşı veriyor" diye konuştu.

#Kahramanmaraş
#Kaya
#Araç
