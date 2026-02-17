Kahramanmaraş’ta kopan kaya parçası otomobile isabet etti: 2’si ağır 4 yaralı

"Neden hala önlem alınmıyor"

Sürücü Muhammed E.’nin kuzeni İbrahim E., alanda çalışan iş makinesinin önlem almadığını ve çalışma yaparken kaya parçasının koptuğunu söyleyerek, "İki tane ağır yaralı, iki tane hafif yaralı yaralımız var. Ve iş makineleri gördüğünüz gibi halen çalışmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde önlem alınmadı. Hastamız komada şu an. Yaşam mücadelesi veriyor ve hiçbir şekilde hala bir önlem alınmamış bir şekilde burada çalışıyor. Sorumlulara hiçbir şekilde bir şey sorulmadı. Bizim amacımız adalet yerini bulsun. Ve hiçbir şekilde sorumlular dahi gelip bir geçmiş olsun dileklerini dahi iletmediler. Neden hala önlem alınmıyor. Ve üstten aşağı görüyorsunuz hala taş yuvarlıyorlar. İş makineleri hala çalışıyor" dedi.