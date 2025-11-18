'Kalbim sağda atıyor' dedi, kimseyi inandıramadı: Mide ağrısı için hastaneye başvurdu, gerçek 66 yıl sonra anlaşıldı

"Dünyada ve Türkiye’de çok nadir görülen bir durum"





Tıp literatüründe çok fazla gözükmeyen bir olayla karşılaştıklarını belirten Akbay, "Bu durum dünyada ve Türkiye’de çok nadir görülen bir durumdur. Hem organların ters tarafta olması aynı zamanda safra kanalında taş ve pankreatitleri geçirmesi çok nadir görülen bir durumdur. Dolayısıyla ileri endoskopik yöntem olan RCP işlemi içinde hastanın tam ters pozisyonda, odanın dizaynını ona göre ayarladık, işlem oldukça zor olmasına rağmen başarılı bir şekilde işlemimizi yaptık, hastamız sağlığına kavuştu" şeklinde konuştu.