Kayseri'deki 500 yıllık uygulama devam ediyor: Tam 300 kuyu yazın soğuk su elde etmek için karla dolduruluyor









﻿‘BU GELENEK AZALMAYA BAŞLADI AMA BİZ YİNE DE YAPIYORUZ’





Kar kuyularını doldurabilmek için işçi bulamadıklarını söyleyen Gengeç, "Kar kuyusu doldurma geleneği 400 yıldır var derler ama belki 500-600 yıldır olduğu tahmin ediliyor. Kesin bir tarihi yok. Zaten eskiden çeşme yoktu. Çeşmeler 70'li yıllarda geldi. 70'li yıllardan sonra kar yine kuyulara konuldu. Ondan sonra bu gelenek ve kültür yavaş yavaş azalmaya başladı ama biz yine de yapıyoruz. Geçenlerde Malatya'dan hasta bir teyze aramış onun için ağabeyimle beraber Erciyes'e çıktık. Erciyes'ten kar getirdik. Burada bizim kuyularda kar kalmamıştı. Onlar bizi aramadan 2-3 gün öncesi olsaydı kar vardı ama tesadüfen karın bittiği zaman aradılar. Bu sefer biz de Erciyes'e çıktık. Erciyes'ten gönderdiğimiz kar, inşallah hastamıza şifa olmuştur. Buradan karı gönderdik. İnşallah bu sene daha fazla kar koyarız. Öyle de bir hayrımız olur" ifadelerini kullandı.