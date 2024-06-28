Pusula Denizanası





Pusula denizanası, Kuzey Denizi ve Akdeniz de dahil olmak üzere kuzeydoğu Atlantik Okyanusu'nun ılıman bölgelerinde kıyı sularında yaşayan yaygın bir zehirli denizanası türü olarak biliniyor.





Çanı üzerinde uzun V şeklinde belirgin 16 adet kahverengi işarete sahip denizanası, çeşitli deniz omurgasızları ve planktonlarla beslenirken, çok az deniz canlısı tarafından avlanıyor.





Yetişkin bir Pusula Denizanası'nın çanı yaklaşık 15-25 santimetre civarına ulaşabiliyor. Uzun ve kıvrımlı olmak üzere üçerli ve sekizli gruplar halinde olmak üzere 24 dokunacı bulunan denizanası bu kolları 1,5 metreye kadar uzayabiliyor.







